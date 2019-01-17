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Парубий сообщил, когда подпишет закон о переходе церковных общин в ПЦУ

Новости » Политика    17.01.2019 - 15:11
Парубий сообщил, когда подпишет закон о переходе церковных общин в ПЦУ
Фото: Андрей Парубий (Анастасия Светлевская/РБК-Украина)

До подписания документа Рада должна рассмотреть постановление об отмене закона

Глава Верховной рады Андрей Парубий сообщил, когда подпишет закон о переходе церковных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до подписания Рада должна рассмотреть постановление об отмене закона.

"Этот закон устраняет любые противоречия и любые двочитания в процедуре, чтобы община могла легитимно принять решение о присоединении к украинской церкви. То есть, этот проект против конфликтов и против недоразумений. На сегодняшний день уже более 80 общин приняли решение о присоединении к ПЦУ. Уверен таких будет сотни и тысячи. Закон дает такую ​​возможность", - отметил глава парламента.

Парубий добавил, что постановление об отмене закона в сессионный зал вынесут сразу же после решения регламентного комитета.

"Я уверен, что сотни тысяч украинцев воспользуются этим инструментом. Действительно, было внесено постановление об отклонении. Как только регламентный комитет рассмотрит это постановление, я сразу поставлю на рассмотрение зала это постановление", - заявил спикер Рады.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие Верховной радой Украины закона о переходе церковных приходов в Православную церковь Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня, 17 января 2019 года, нардепы приняли за основу и в целом доработанный законопроект №4128-д о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица.

Добавим, по словам Порошенко, после предоставления томоса об автокефалии по всей Украине в состав Православной церкви Украины перешли более 60 приходов. Глава государства отмечал, что этот переход ускорять не планируется.

Порошенко поприветствовал принятие Радой закона о переходе церковных приходов в ПЦУ Закон о переходе общин в ПЦУ является антирейдерским, - нардеп
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