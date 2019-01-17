Парубій повідомив, коли підпише закон про перехід церковних громад до ПЦУ

Фото: Андрій Парубій (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

До підписання документу Рада має розглянути постанову про скасування закону

Голова Верховної ради Андрій Парубій повідомив, коли підпише закон про перехід церковних громад до Православної церкви України (ПЦУ). Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до підписання Рада має розглянути постанову про скасування закону.

"Цей закон усуває будь-які протиріччя і будь-які двочитання у процедурі, щоб громада могла легітимно прийняти рішення про доєднання до української церкви. Тобто, цей проект проти конфліктів і проти непорозумінь. Станом на сьогодні вже більше 80 громад прийняли рішення про долучення до ПЦУ. Впевнений таких буде сотні і тисячі. Закон дає таку можливість", - зазначив глава парламенту.

Парубій додав, що постанову про скасування закону у сесійну залу винесуть одразу ж після рішення регламентного комітету.

"Я впевнений, що сотні тисяч українців скористаються цим інструментом. Справді, була внесена постанова про відхилення. Як тільки регламентний комітет розгляне цю постанову, я одразу поставлю на розгляд залу цю постанову", - заявив спікер Ради.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав прийняття Верховною радою України закону про перехід церковних парафій у Православну церкву України.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні, 17 січня 2019 року, нардепи прийняли за основу і в цілому доопрацьований законопроект №4128-д про підпорядкованість релігійних організацій та процедуру їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи.

Додамо, за словами Порошенка, після надання томосу про автокефалію по всій Україні до складу Православної церкви України перейшли понад 60 парафій. Глава держави відзначав, що цей перехід прискорювати не планується.