Парубій розповів, коли в Україні введуть воєнний стан

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Спікер підкреслив, що воєнний стан введуть з моменту вступу закону в силу, а не з 26 листопада

Воєнний стан в частині областей України розпочне діяти з моменту вступу в силу закону, ухваленого Верховною радою. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Воєнний стан запроваджується і діє з моменту підписання головою Верховної ради України та президента України. Поки що цей документ не є підписаним мною, президентом і не опублікований в "Голосі України", закон не діє. Тобто, хоча в указі зазначено 14:00 26 числа, реально він стане законом, коли буде підписаний і опублікований", - сказав він.

Парубій також повідомив, що має намір підписати цей закон вранці 28 листопада. За його словами, закон набере чинності протягом дня.

"Я думаю, що це скоріше всього буде завтра протягом дня. Я думаю, що президент також дуже оперативно підпише... З того моменту здійснюються будь-які дії", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів.

Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада.

Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.