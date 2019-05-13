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Парубий рассказал, когда Рада определится с датой инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    13.05.2019 - 11:20
Парубий рассказал, когда Рада определится с датой инаугурации Зеленского
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В субботу одно из постановлений о дате инаугурации было отозвано

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на этой пленарной неделе. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента подчеркнул, что определение даты инаугурации Зеленского будет одним из ключевых решений на этой пленарной неделе. Подчеркнем, Парубий не уточнил, в какой именно день на этой неделе состоится голосование.

"На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении инаугурации. На сегодня зарегистрировано 5 постановлений, одно из них отозвано в субботу. Я считаю, это будет тоже одно из ключевых решений во время пленарного заседания ВРУ", - заявил глава парламента.

Напомним, 10 мая Зеленский призвал Верховную раду назначить дату инаугурации на 19 мая. "Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации... Я обращаюсь к Верховной раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ, в интересах которого вы присягали действовать", - подчеркнул новоизбранный президент в своем видеообращении.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раду внесли 5 постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Так, сейчас парламенту предложены три даты для церемонии: 19 и 20 мая, а также 1 июня.

Добавим, Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Новоизбранный президент сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако в итоге нардепы решили принять решение уже на заседании Рады.

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