В Раду внесли пять постановлений о дате инаугурации Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 10 мая ни одно постановление не передано на рассмотрение профильного комитета

В Верховную раду внесли 5 постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Инициаторами внесенных постановлений № 10270-10270-4 являются народные депутаты: Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй, Сергей Каплин и Александр Сугоняко.

Так, сейчас парламенту предложены три даты для церемонии: 19 и 20 мая, а также 1 июня. В частности, большинство депутатов предлагают парламенту провести инаугурацию 19 мая из-за того, что именно эта дата согласована с новоизбранным президентом. Другие же авторы постановления настаивают на том, чтобы не проводить праздничные мероприятия в День памяти жертв политических репрессий.

В регламентном комитете парламента РБК-Украина подтвердили, что все 5 постановлений являются расписанными на комитет главой Верховной рады. Однако, по словам заведующей секретариатом комитета Марии Нехоци, по состоянию на 10 мая ни одно постановление не передано на рассмотрение.

"Председатель Верховной рады уже расписал их, но где они делись - не знаю. В базе написано, что переданы, но я только что выясняла, еще нет и не переданы. Опубликованы (на сайте Рады, - ред.) еще 8 мая, но в комитете их никто не видел. Руководитель не видел", - сообщила Нехоца.

По ее словам, постановлений также нет в повестке дня согласительного совета парламента, который должен состояться 13 мая. Кроме того, по закону, у депутатов еще есть несколько дней для внесения альтернативных предложений.

"Пока согласительный совет не имеет предложений по их рассмотрению. Пока есть время для народных депутатов вносить свои инициативы. Альтернативные предложения подаются к основному проекту в 14-дневный срок со дня опубликования. Если первый проект обнародован 8 числа, то еще считайте 14 дней. Но, может, они и этим ограничатся. Как согласительный совет решит", - добавила завсекретариатом комитета.

Напомним, сегодня нардеп Сугоняко зарегистрировал новый проект постановления №10270-4 об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 1 июня.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Новоизбранный президент сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако в итоге нардепы решили принять решение уже на заседании парламента.

Ранее первый замглавы ВР Ирина Геращенко рассказала, что Рада начнет рассмотрение постановления о назначении даты инаугурации на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая 2019 года. Она уверена, что Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации.