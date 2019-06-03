Парубий раскритиковал законопроект Зеленского об импичменте

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако спикер ВР отметил, что закон Зеленского будет предложен к внесению в повестку дня

В представленном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте об особой процедуре отстранения президента - импичменте заложены переписанные нормы регламента. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем спикер заявил, что законы главы государства будут предложены к внесению в повестку дня сессии.

"Все представленные президентом законопроекты, конечно, будут предложены к внесению в повестку дня сессии. Хотя, некоторые инициативы удивляют. В частности, закон об импичменте - это просто переписанные нормы украинского регламента (закон "О регламенте работы Верховной рады", - ред.)", - заявил Парубий.

По его словам, народным депутатам предложат включить в повестку дня сессии все проекты, на которых настаивает президент страны.

"Но мы, конечно, даже этот законопроект предложим включить в повестку дня сессии. Конечно, все законодательные инициативы президента, определенные как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", - добавил глава Рады.

Напомним, ранее представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что Верховная рада в ближайшие недели должна вне очереди рассмотреть законопроект главы государства Владимира Зеленского об импичменте президента.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп Александр Черненко заявил, что законопроект Зеленского об импичменте президента будет рассматриваться в сессионном зале только после того, как выйдет время для подачи альтернативных законопроектов.

Отметим, на сайте Рады 29 мая 2019 года был обнародован текст законопроекта об импичменте президента, который был внесен Зеленским.