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Зеленский настаивает на внеочередном рассмотрении своего закона об импичменте

Новости » Политика    03.06.2019 - 12:16
Зеленский настаивает на внеочередном рассмотрении своего закона об импичменте
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также президент настаивает на рассмотрении закона о снятии неприкосновенности с нардепов

Верховная рада в ближайшие недели должна вне очереди рассмотреть законопроект главы государства Владимира Зеленского об импичменте президента. Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, президент Украины настаивает на рассмотрении трех важных законопроектов, касающихся импичмента президента, выборов парламента и снятия неприкосновенности с народных депутатов.

"На прошлой неделе президент внес законопроект об особой процедуре устранения президента с поста - импичмент. Кроме этого, президент направил письмо председателю Верховной рады с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона о неприкосновенности народных депутатов. На прошлой неделе мы внесли законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" (об обеспечении избирательных прав военнослужащих). Хочу обратиться с просьбой, что все данные вопросы вопросы требуют внеочередной подготовки и определены президентом как неотложные", - сообщил Стефанчук.

Отметим, что внесенный в Верховную раду законопроект Зеленского о процедуре импичмента не обозначен как неотложный.

Зеленский настаивает на внеочередном рассмотрении своего закона об импичменте

Напомним, сообщил глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп Александр Черненко заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте президента будет рассматриваться в сессионном зале только после того, как выйдет время для подачи альтернативных законопроектов.

Как писало РБК-Украина ранее, на сайте парламента в среду, 29 мая 2019 года, был обнародован текст законопроекта об импичменте президента, который был внесен Зеленским. Незадолго до этого представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте.

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