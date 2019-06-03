ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парубій розкритикував законопроект Зеленського про імпічмент

Новини » Політика    03.06.2019 - 12:56
Парубій розкритикував законопроект Зеленського про імпічмент
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак спікер ВР зазначив, що закон Зеленського буде запропонований до внесення у порядок денний

У поданому президентом України Володимиром Зеленським законопроекті про особливу процедуру усунення президента - імпічмент закладені переписані норми регламенту. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим спікер заявив, що закони глави держави будуть запропоновані до внесення у порядок денний сесії.

"Усі подані президентом законопроекти, звичайно, будуть запропоновані до внесення у порядок денний сесії. Хоча, деякі ініціативи дивують. Зокрема, закон про імпічмент - це просто переписані норми українського регламенту (закон "Про регламент роботи Верховної ради", - ред.)", - заявив Парубій .

За його словами, народним депутатам запропонують включити в порядок денний сесії усі проекти, на яких наполягає президент країни.

"Але ми, звичайно, навіть цей законопроект запропонуємо включити в порядок денний сесії. Звичайно, всі законодавчі ініціативи президента визначені як невідкладні, ми будемо розглядати в сесійному залі", - додав глава Ради.

Нагадаємо, раніше представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада в найближчі тижні повинна позачергово розглянути законопроект глави держави Володимира Зеленського про імпічмент президента.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті Верховної ради з питань правової політики і правосуддя, нардеп Олександр Черненко заявив, що законопроект Зеленського про імпічмент президента буде розглядатися у сесійній залі тільки після того, як вийде час для подачі альтернативних законопроектів.

Відзначимо, на сайті Ради 29 травня 2019 року було оприлюднено текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Зеленським.

Зеленський наполягає на позачерговому  розгляді свого закону про імпічмент Рада у четвер ухвалить закон про ТСК з розділом про імпічмент
Новини України Володимир ЗеленськийАндрій Парубійімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся