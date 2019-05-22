Парубий просит Зеленского конкретизировать номера проектов на рассмотрение ВР

Фото: Парубий и Зеленский (Twitter/tsn.ua)

Ранее Зеленский заявлял, что парламент должен внести изменения в закон о выборах нардепов

Председатель Верховной рады Андрей Парубий направил к президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения на внеочередном заседании парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо Парубия, обнародованный пре-службой ВР.

Отмечается, что письмо было направлено во вторник, 21 мая. А внеочередное заседание парламента, которое просил склакати Зеленский, должна состояться сегодня в 12:00. С этой целью Парубий просит конкретизировать те законопроекты, которые Верховная рада должна рассмотреть на этом заседании.

"Согласно положениям регламента Верховной рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, которые предусмотрены для рассмотрения", - говорится в письме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов.

21 мая Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.

Добавим, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.