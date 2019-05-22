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Парубій просить Зеленського конкретизувати номери проектів на розгляд ВР

Новини » Вибори 2019    22.05.2019 - 10:52
Парубій просить Зеленського конкретизувати номери проектів на розгляд ВР
Фото: Парубій та Зеленський (Twitter / tsn.ua)

Раніше Зеленський заявляв, що парламент має розгянути зміни до закону про вибори нардепів

Голова Верховної ради Андрій Парубій направив до президента України Володимира Зеленського листа з проханням конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду на позачерговому засіданні парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний лист Парубія, оприлюднений пре-службою ВР.

Зазначається, що лист був направлений у вівторок, 21 травня. А позачергове засідання парламенту, яке просив склакати Зеленський, має відбутись сьогодні о 12:00. З цією метою Парубій просить конкретизувати ті законопроекти, які Верховна рада повинна розглянути на цьому засіданні.

"Відповідно до положень регламенту Верховної ради України при формуванні порядку денного пленарного засідання мають зазначатися, зокрема, реєстраційні номери та назви законопроектів, які передбачені для розгляду", - йдеться у листі.

Парубій просить Зеленського конкретизувати номери проектів на розгляд ВР

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної ради Андрія Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, першою поправкою є скасування мажоритарної системи, за якою зараз обирається половина парламенту.

Додамо, Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

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