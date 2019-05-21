Парубий созывает внеочередное заседание Рады

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 22 мая, которое ранее попросил созвать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Заседание Рады состоится 22 мая в 12:00.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины на 22 мая 2019 в 12:00", - написал Парубий в Twitter.

Фото (twitter.com/AndriyParubiy)

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов.

21 мая Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.

Добавим, сегодня Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.