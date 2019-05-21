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Парубий созывает внеочередное заседание Рады

Новости » Политика    21.05.2019 - 19:21
Парубий созывает внеочередное заседание Рады
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 22 мая, которое ранее попросил созвать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Заседание Рады состоится 22 мая в 12:00.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины  на 22 мая 2019 в 12:00", - написал Парубий в Twitter.

Парубий созывает внеочередное заседание Рады

Фото (twitter.com/AndriyParubiy)

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов. 

21 мая Зеленский во время консультаций о роспуске парламента предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов. В частности, первой поправкой является отмена мажоритарной системы, по которой сейчас избирается половина парламента.

Добавим, сегодня Зеленский  подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

 

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