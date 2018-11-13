Парубий призвал Польшу и Литву углубить сотрудничество в сфере энергобезопасности

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер ВР считает необходимым создать Региональный центр противодействия российской гибридной агрессии

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал Польшу и Литву углубить сотрудничество в сфере энергетической безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

В частности, в рамках девятой Межпарламентской ассамблеи Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши и Рады Парубий принял участие во встрече с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом. Также во встрече приняли участие глава парламента Литвы - Викторас Пранцкетис и маршалок Сената Польши Станислав Карчевский.

"Глава парламента призвал представителей Польши и Литвы к углублению сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Парубий также считает "очень перспективной и необходимой идею создания Регионального центра противодействия российской гибридной агрессии", - говорится в сообщении ВР.

По его словам, это та площадка, где парламенты должны привлечь к работе свои национальные правительства.

"Там мы сможем совместно вырабатывать стратегии безопасности в различных сферах, и это та площадка, где парламенты должны привлечь к работе свои национальные правительства", - сказал спикер ВР.

Парубий также призвал стороны "вырабатывать общую стратегию политики защиты информационной безопасности и кибербезопасности".

Напомним, ранее сообщалось, что Парубий 12-13 ноября будет находиться с визитом в Литве для участия в работе 9-й сессии Межпарламентской ассамблеи Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши и ВР. В ходе визита Парубий встретится с премьер-министром Литвы.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Сената Польши Станислав Карчевский считает, что интересы его страны, Литвы и Украины совпадают, а их общим врагом является "имперская политика Москвы", провокациям которой нужно противостоять вместе.