Польша призвала Украину и Литву вместе противостоять российским провокациям

Фото: Станислав Карчевский (flickr.com/Senat RP)

В Вильнюсе 12-13 ноября проходит сессия Парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины

Глава Сената Польши Станислав Карчевский считает, что интересы его страны, Литвы и Украины совпадают, а их общим врагом является "имперская политика Москвы", провокациям которой нужно противостоять вместе. Об этом он заявил во время сессии Парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины в Вильнюсе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Политик уточнил, что речь идет о том, чтобы отразить угрозу, вызванную российскими провокациями и подчеркнул, что "мы совместно противостоим, совместно поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины".

"Общим вызовом для Польши, Литвы и Украины является отразить угрозу, исходящую для наших взаимоотношений из российских провокаций. В польско-украинских отношениях эти провокации касаются исторической памяти, а в польско-литовских отношениях - проблем польского меньшинства в Литве. Да, история и дела меньшинств на самом деле сложные, но это не причина позволять любому их разыгрывать, для того чтобы нас разделить и рассорить", - заявил Карчевский.

Он добавил, что Польша вместе с другими странами требует сохранения санкций Евросоюза против России и ожидает их расширения, если Кремль продолжит агрессию.

"Мы вместе выступаем против Nord Stream 2 - проекта, который создаст новый источник финансирования российских преступлений, который противоречит правилам ЕС, потому что нарушает принципы третьего энергетического пакета", - отметил Карчевский.

Он надеется, что заседания Парламентской ассамблеи "помогут развить польско-литовско-украинскую солидарность".

В Вильнюсе 12-13 ноября проходит двухдневная сессия Парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины. Украинскую делегацию на ней возглавляет председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада прилагает большие усилия для защиты своих будущих выборов от любого постороннего вмешательства, в том числе и со стороны России.