ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Парубій закликав Польщу та Литву поглибити співпрацю у сфері енергобезпеки

Новини » Політика    13.11.2018 - 11:54
Парубій закликав Польщу та Литву поглибити співпрацю у сфері енергобезпеки
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер ВР вважає необхідним створити Регіональний центр протидії російській гібридній агресії

Голова Верховної ради України Андрій Парубій закликав Польщу та Литву поглибити співпрацю у сфері енергетичної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу українського парламенту.

Зокрема, у рамках 9-ої Міжпарламентської асамблеї Сейму Литви, Сейму та Сенату Польщі та Ради Парубій взяв участь у зустрічі з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквєрнялісом. Також у зустрічі взяли участь голова парламенту Литви - Вікторас Пранцкетіс та маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський. 

"Голова парламенту закликав представників Польщі та Литви до поглиблення співпраці у сфері енергетичної безпеки. Парубій також вважає "дуже перспективною та потрібною ідею створення Регіонального центру протидії російській гібридній агресії", - сказано у повідомленні ВР.

За його словами, це той майданчик, де парламенти мають залучити до роботи свої національні уряди.

"Там ми зможемо спільно виробляти стратегії безпеки у різних сферах, і це той майданчик, де парламенти мають залучити до роботи свої національні уряди", - сказав спікер ВР.

Парубій також закликав сторони "виробляти спільну стратегію політики захисту інформаційної безпеки та кібербезпеки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парубій 12-13 листопада перебуватиме із візитом у Литві для участі в роботі 9-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі і ВР. У ході візиту Парубій зустрінеться з прем'єр-міністром Литви.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Сенату Польщі Станіслав Карчевський вважає, що інтереси його країни, Литви та України збігаються, а їх спільним ворогом є "імперська політика Москви", провокаціям якої потрібно протистояти разом.

Польща закликала Україну та Литву разом протистояти російським провокаціям Глава МЗС Литви закликав до санкцій проти організаторів "виборів" на Донбасі
Новини України Андрій ПарубійЛитваПольшаенергетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся