Парубій закликав Польщу та Литву поглибити співпрацю у сфері енергобезпеки

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер ВР вважає необхідним створити Регіональний центр протидії російській гібридній агресії

Голова Верховної ради України Андрій Парубій закликав Польщу та Литву поглибити співпрацю у сфері енергетичної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу українського парламенту.

Зокрема, у рамках 9-ої Міжпарламентської асамблеї Сейму Литви, Сейму та Сенату Польщі та Ради Парубій взяв участь у зустрічі з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквєрнялісом. Також у зустрічі взяли участь голова парламенту Литви - Вікторас Пранцкетіс та маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський.

"Голова парламенту закликав представників Польщі та Литви до поглиблення співпраці у сфері енергетичної безпеки. Парубій також вважає "дуже перспективною та потрібною ідею створення Регіонального центру протидії російській гібридній агресії", - сказано у повідомленні ВР.

За його словами, це той майданчик, де парламенти мають залучити до роботи свої національні уряди.

"Там ми зможемо спільно виробляти стратегії безпеки у різних сферах, і це той майданчик, де парламенти мають залучити до роботи свої національні уряди", - сказав спікер ВР.

Парубій також закликав сторони "виробляти спільну стратегію політики захисту інформаційної безпеки та кібербезпеки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парубій 12-13 листопада перебуватиме із візитом у Литві для участі в роботі 9-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі і ВР. У ході візиту Парубій зустрінеться з прем'єр-міністром Литви.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Сенату Польщі Станіслав Карчевський вважає, що інтереси його країни, Литви та України збігаються, а їх спільним ворогом є "імперська політика Москви", провокаціям якої потрібно протистояти разом.