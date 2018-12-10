Парубий начал визит в Южную Корею

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава Верховной рады проведет встречи со спикером парламента и главой правительства Южной Кореи

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий с 10 по 14 декабря 2018 года осуществляет официальный визит в Южную Корею. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

В частности, в ходе визита спикер украинского парламента проведет встречи со своим южнокорейским коллегой и главой правительства Южной Кореи.

"В рамках программы официального визита в республику Корея председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий встретится со спикером Национальной Ассамблеи Мун Хи-Санг, с премьер-министром Ли Нак-Йон, членами группы дружбы "Корея-Украина" Национальной Ассамблеи во главе с ее главой Чо Ждонг-Сик", - говорится в сообщении.

Также указано, что Парубий посетит Национальный музей Кореи, ознакомится со специальной выставкой "Коре Слава Кореи", побывает в Выставочном центре Samsung D'Light и в корпорации "Хюндай Мотор Студио".

"Парубий также примет участие в Церемонии возложения цветов к Мемориалу жертв "Революции 19 апреля 1960 года", осмотрит экспозицию Музея культурного наследия, встретится с митрополитом Корейской православной церкви Амвросием в православном Соборе Святого Николая Чудотворца", - отметили в пресс-службе ВР.

Напомним, ранее Парубий анонсировал, что представители парламентов Украины и Южной Кореи обсудят вопрос безвизового режима между странами. По словам главы парламента, на сегодня Южная Корея является одной из наиболее динамичных экономик в мире.

Как писало РБК-Украина ранее, в августе прошлого года посол Республики Корея в Украине Янг Гу Ли заявил, что Южная Корея поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Добавим также, товарооборот между Украиной и Республикой Кореей по итогам первого полугодия 2017 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.