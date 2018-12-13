Украина и Южная Корея подписали меморандум о взаимопонимании парламентов

Фото: главы парламентов подписали меморандум (rada.gov.ua)

Парубий поблагодарил Корею за поддержку Украины и ее суверенитета в условиях агрессии РФ

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий и глава Национальной ассамблеи Южной Кореи Мун Хи-Санг подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Указано, что 12 декабря 2018 года в рамках официального визита Парубий встретился со Спикером южнокорейского парламента Муном Хи-Сангом.

Фото: подписание меморандума

Глава Национальной Ассамблеи отметил, что "визит председателя Верховной рады Украины будет способствовать усилению сотрудничества между нашими странами".

В свою очередь Парубий поблагодарил Корею за поддержку Украины и ее государственного суверенитета в условиях российской агрессии.

"В конце встречи председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий и спикер Национальной Ассамблеи республики Корея Мун Хи-Санг подписали меморандум о взаимопонимании между своими парламентами", - говорится в сообщении.

Кроме того, спикер ВР проинформировал своего корейского коллегу о продолжающейся российской агрессии, в частности, о захвате украинских кораблей в Керченском проливе. Парубий передал Мун Хи-Сангу обращение Рады по российской агрессии в Керченском проливе.

Напомним, ранее Парубий призвал Южную Корею поддержать резолюцию ООН о милитаризации Крыма.

Так, находясь в Южной Корее, спикер ВР провел встречу с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак-Йона, в ходе которой Парубий призвал республику Корею поддержать на Генеральной ассамблее ООН резолюцию ООН по милитаризации Крыма, Севастополя и Азовского моря.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий с 10 по 14 декабря 2018 года осуществляет официальный визит в Южную Корею.

Добавим также, ранее спикер Рады анонсировал, что представители парламентов Украины и Южной Кореи обсудят вопрос безвизового режима между странами.