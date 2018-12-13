Парубій закликав парламент Південної Кореї запровадити безвіз з Україною

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер ВР запевнив, що не існує жодної загрози нелегальної міграції з України до Південної Кореї

Спікер Верховної ради Андрій Парубій закликав голову парламенту Південної Кореї та корейських парламентаріїв запровадити безвізовий режим з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

Парубій підкреслив, що жителі Південної Кореї можуть відвідувати Україну без віз уже 12 років.

"Андрій Парубій закликав голову парламенту Кореї та корейських парламентаріїв запровадити безвізовий режим з Україною, посилаючись на той факт, що "вже дванадцять років корейські громадяни можуть відвідувати Україну без віз", - сказано у повідомленні.

Крім того, спікер ВР запевнив, що не існує жодної загрози нелегальної міграції з України до Кореї, адже вже півтора роки діє безвізовий режим між Україною та ЄС, і жодна країна Євросоюзу не висловила зауважень до України.

Парубій також закликав корейський бізнес приходити з інвестиціями на український ринок. Зокрема, найперспективнішими секторами економіки для українсько-корейської співпраці голова українського парламенту назвав ІТ-сектор та аграрний.

"Андрій Парубій запросив голову Національної асамблеї республіки Корея Муна Хі-Санга відвідати Україну з офіційним візитом", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради анонсував, що представники парламентів України і Південної Кореї обговорять питання безвізового режиму між країнами.

Нагадаємо, Парубій та глава Національної асамблеї Південної Кореї Мун Хі-Санг підписали меморандум про взаєморозуміння парламентів.

Додамо, Парубій з 10 по 14 грудня 2018 року здійснює офіційний візит до Південної Кореї.