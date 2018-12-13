ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Парубій закликав парламент Південної Кореї запровадити безвіз з Україною

Новини » Політика    13.12.2018 - 13:00
Парубій закликав парламент Південної Кореї запровадити безвіз з Україною
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер ВР запевнив, що не існує жодної загрози нелегальної міграції з України до Південної Кореї

Спікер Верховної ради Андрій Парубій закликав голову парламенту Південної Кореї та корейських парламентаріїв запровадити безвізовий режим з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради.

Парубій підкреслив, що жителі Південної Кореї можуть відвідувати Україну без віз уже 12 років.

"Андрій Парубій закликав голову парламенту Кореї та корейських парламентаріїв запровадити безвізовий режим з Україною, посилаючись на той факт, що "вже дванадцять років корейські громадяни можуть відвідувати Україну без віз", - сказано у повідомленні.

Крім того, спікер ВР запевнив, що не існує жодної загрози нелегальної міграції з України до Кореї, адже вже півтора роки діє безвізовий режим між Україною та ЄС, і жодна країна Євросоюзу не висловила зауважень до України.

Парубій також закликав корейський бізнес приходити з інвестиціями на український ринок. Зокрема, найперспективнішими секторами економіки для українсько-корейської співпраці голова українського парламенту назвав ІТ-сектор та аграрний.

"Андрій Парубій запросив голову Національної асамблеї республіки Корея Муна Хі-Санга відвідати Україну з офіційним візитом", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради анонсував, що представники парламентів України і Південної Кореї обговорять питання безвізового режиму між країнами.

Нагадаємо, Парубій та глава Національної асамблеї Південної Кореї Мун Хі-Санг підписали меморандум про взаєморозуміння парламентів.

Додамо, Парубій з 10 по 14 грудня 2018 року здійснює офіційний візит до Південної Кореї.

Україна та Південна Корея підписали меморандум про взаєморозуміння парламентів Парубій закликав Південну Корею підтримати резолюцію ООН щодо мілітаризації Криму
Новини України Андрій ПарубійЮжная КореяБезвізовий режим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся