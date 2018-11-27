Парубий призвал Европарламент увеличить срок действия санкций против РФ до года

Фото: глава Рады Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Спикер Рады провел встречу с президентом Европарламента

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал Европейский парламент не только усилить санкции против России, но и увеличить срок их действия до года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Так, Парубий, находясь с визитом в Брюсселе, встретился 27 ноября с президентом ЕП Антонио Таяни.

"Председатель Верховной рады Украины призвал Европейский парламент не только усилить санкции против страны-агрессора - Российской Федерации, но и увеличить срок действия до года", - говорится в сообщении.

Напомним, в ЕС готовят совместное заявление относительно атаки Российской Федерации на украинские корабли. По словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, 28 стран ЕС работают над совместным заявлением по Азовскому морю и Керченскому проливу. Он подчеркивал, что 6-7 стран Евросоюза рассматривают дальнейшие санкции в отношении России.

"Но если это произойдет, это, вероятно, будет долгий процесс (как всегда)", - подчеркивал он.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 ноября по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом, а шесть украинских военнослужащих получили ранения.

Добавим, в связи с атакой России в Азовском море Верховная рада 26 ноября поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины.