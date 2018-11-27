ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Страны ЕС рассматривают дальнейшие санкции против России, - журналист

Новости » Политика    27.11.2018 - 15:15
Страны ЕС рассматривают дальнейшие санкции против России, - журналист
Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

В ЕС готовят заявление по ситуации в Керченском проливе

В Европейском союзе (ЕС) готовят совместное заявление относительно атаки Российской Федерации на украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"28 стран ЕС работают над совместным заявлением по Азовскому морю и Керченскому проливу. 6-7 стран ЕС рассматривают дальнейшие санкции в отношении России, но если это произойдет, это, вероятно, будет долгий процесс (как всегда)", - написал он.

Страны ЕС рассматривают дальнейшие санкции против России, - журналистДобавим, сенатор США Боб Менендес призвал президента Дональда Трампа предоставить дополнительную военную помощь Украине после нападения России на украинские корабли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде(МВФ) внимательно наблюдают за ситуацией в Украине и надеются не неотложную деекслакацию.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).

Командующий ВМС обратился к захваченным РФ украинским морякам Парубий передал президенту Европарламента обращение Рады об акте агрессии РФ
Новости Украины ЕвросоюзСанкцииРоссийская ФедерацияКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь