Страны ЕС рассматривают дальнейшие санкции против России, - журналист

Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

В ЕС готовят заявление по ситуации в Керченском проливе

В Европейском союзе (ЕС) готовят совместное заявление относительно атаки Российской Федерации на украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"28 стран ЕС работают над совместным заявлением по Азовскому морю и Керченскому проливу. 6-7 стран ЕС рассматривают дальнейшие санкции в отношении России, но если это произойдет, это, вероятно, будет долгий процесс (как всегда)", - написал он.

Добавим, сенатор США Боб Менендес призвал президента Дональда Трампа предоставить дополнительную военную помощь Украине после нападения России на украинские корабли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде(МВФ) внимательно наблюдают за ситуацией в Украине и надеются не неотложную деекслакацию.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).