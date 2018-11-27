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Парубій закликав Європарламент збільшити строк дії санкцій проти РФ до року

Новини » Політика    27.11.2018 - 16:43
Парубій закликав Європарламент збільшити строк дії санкцій проти РФ до року
Фото: глава Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер Ради провів зустріч з президентом Європарламенту

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав Європейський парламент не лише посилити санкції проти Росії, але й збільшити строк їхньої дії до року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВР.

Так, Парубій, перебуваючи з візитом у Брюсселі, зустрівся 27 листопада з президентом ЄП Антоніо Таяні.

"Голова Верховної Ради України закликав Європейський парламент не лише посилити санкції проти країни-агресора - Російської Федерації, але й збільшити термін їхньої дії до року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в ЄС готують спільну заяву щодо атаки Російської Федерації на українські кораблі. За словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, 28 країн ЄС працюють над спільною заявою по Азовському морю і Керченській протоці. Він підкреслював, що 6-7 країн Євросоюзу розглядають подальші санкції щодо Росії.

"Але якщо це станеться, це, ймовірно, буде довгий процес (як завжди)", - підкреслював він.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 листопада по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. У результаті атаки три корабля українських ВМС були захоплені російським спецназом, а шість українських військовослужбовців отримали поранення.

Додамо, у зв'язку з атакою Росії в Азовському морі Верховна рада 26 листопада підтримала указ президента про введення воєнного стану в 10 областях України.

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Новини України Андрій ПарубійРосійська ФедераціяАзовское мореЄвропарламентСанкції
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