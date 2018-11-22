Парубий поручил комитету рассмотреть изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

КСУ принял решение по изменениям в Основной закон относительно курса Украины

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил парламентскому комитету рассмотреть изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО. Об этом он заявил в конце утреннего заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, председатель парламента объявил, что КСУ принял решение по изменениям в Основной закон относительно курса Украины в ЕС и НАТО.

"Коллеги, я хочу вам подчеркнуть, что Конституционный суд Украины рассмотрел законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и Организации Североатлантического договора", - сообщил спикер парламента.

Он подчеркнул, что КСУ признал изменения в Основной закон законными.

"В своем заключении КСУ признал законопроект в целом соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции. Я даю поручение комитету по вопросам правовой политики, чтобы в обеденном перерыве вы смогли рассмотреть... Я думаю, будет очень символичным, чтобы к пятой годовщине начала Революции достоинства мы сможем проголосовать за первое чтение изменений в Конституцию. Я прошу вас провести комитет... чтобы принять решение по изменениям в Конституцию, и мы будем иметь возможность сегодня их поставить на голосование", - сказал Парубий.

По словам замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, ВРУ сегодня может закрепить в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

Напомним, вчера Конституционный суд продолжил рассмотрение проекта изменений в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз.

Отметим, президент Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку парламента в части закрепления политического курса. Нардепы отправили на рассмотрение в Конституционный суд этот законопроект еще 20 сентября.