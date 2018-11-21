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КСУ рассматривает изменения к Конституции в части курса на ЕС и НАТО

Новости » Политика    21.11.2018 - 12:59
КСУ рассматривает изменения к Конституции в части курса на ЕС и НАТО
Фото: КСУ (УНИАН)

Суд может обнародовать заключение о внесении изменений в Конституцию уже сегодня вечером

Большая палата Констититуційного суда в среду, 21 ноября, продолжила рассмотрение проекта изменений к Конституции в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе суда.

Речь идет о рассмотрении соответствия статьям 157 и 158 Конституции вопроса о закреплении евроатлантических стремлений Украины в Основном законе.

"На повестке дня это дело находится. Результаты рассмотрения будете видеть вечером", - сообщили в пресс-службе.

Согласно повестке дня, Большая палата КСУ в закрытом заседании рассмотрела дело 20 ноября и продолжает рассмотрение сегодня, в 11:00.

"Когда будет заключение, оно будет обнародовано в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте", - добавили в КСУ.

Напомним, 28 сентября 2018 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное обращение Верховной рады Украины относительно законопроекта №9037, который предусматривает изменения в Конституцию о закреплении курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сделала свой геополитический выбор и двери НАТО и Европейского союза для нашего государства являются открытыми.

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