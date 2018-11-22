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Рада сегодня может закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО, - нардеп

Новости » Политика    22.11.2018 - 09:58
Рада сегодня может закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО, - нардеп
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

В БПП рассчитывают, что голосование по курсу на ЕС и НАТО состоится сегодня

Верховная рада Украины сегодня может закрепить в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вполне возможно, что сегодня нардепы рассмотрят изменения в Конституцию в части закрепления внешнеполитического курса на вступление в Европейский союз и НАТО.

"Сможем ли мы выйти на это рассмотрение? Мы ждем соответствующие выводы от КСУ и возможность это сделать документально. Если нам это удастся, то после обеда мы надеемся рассмотреть этот вопрос", - заявил Гончаренко.

Напомним, вчера Конституционный суд продолжил рассмотрение проекта изменений в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Сегодня на 10:00 также запланировано рассмотрение данного вопроса.

Отметим, президент Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку парламента в части закрепления политического курса. Нардепы отправили на рассмотрение в Конституционный суд этот законопроект еще 20 сентября.

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