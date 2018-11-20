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Порошенко: КСУ в ближайшие дни рассмотрит изменения в Конституцию по курсу в НАТО и ЕС

Новости » Политика    20.11.2018 - 13:30
Порошенко: КСУ в ближайшие дни рассмотрит изменения в Конституцию по курсу в НАТО и ЕС
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко надеется, что Рада 312 голосами также поддержит эту инициативу

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Конституционный суд Украины (КСУ) в ближайшие дни рассмотрит изменения в Конституцию по курсу в НАТО и ЕС. Об этом он сообщил в ходе встречи с активом Черкасской области.

По словам главы государства, после того, как КСУ поддержит его инициативу, Верховная рада должна поддержать ее 312 голосами.

"Я надеюсь что завтра, или в ближайшие дни, Конституционный суд рассмотрит вопрос президентской инициативы относительно включения в Конституции цели нашей политики - членства в НАТО и членства в ЕС. И сразу после этого, Рада даст больше 312 голосов и изменит Конституцию", - сказал Порошенко.

 

Встреча с активом Черкасской области

Опубликовано Петром Порошенко Вторник, 20 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что в случае получения заключения Конституционного суда в среду, Верховная рада сможет рассмотреть вопрос закрепления курса Украины к вступлению в НАТО и ЕС в Конституции в четверг, 22 ноября.

Отметим, 20 сентября нардепы отправили на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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