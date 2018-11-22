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Парубій доручив комітету розглянути зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО

Новини » Політика    22.11.2018 - 14:05
Парубій доручив комітету розглянути зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

КСУ прийняв рішення щодо змін до Основного закону щодо курсу України

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій доручив парламентському комітету розглянути зміни в Конституцію по курсу в ЄС і НАТО. Про це він заявив наприкінці ранкового засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голова парламенту оголосив, що КСУ прийняв рішення щодо змін до Основного закону по курсу України в ЄС і НАТО.

"Колеги, я хочу вам наголосити, що Конституційний суд України розглянув законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на отримання повноправного членства України в ЄС та Організації Північноатлантичного договору", - повідомив спікер парламенту.

Він підкреслив, що КСУ визнав зміни в Основний закон законними.

"У своєму висновку КСУ визнав законопроект в цілому таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції. Я даю доручення комітету з питань правової політики, щоб в обідню перерву ви змогли розглянути... Я думаю, буде дуже символічним, щоб до п'ятої річниці початку Революції гідності ми зможемо проголосувати за перше читання змін до Конституції. Я прошу вас провести комітет... щоб прийняти рішення щодо змін в Конституцію, і ми будемо мати можливість сьогодні їх поставити на голосування", - сказав Парубій.

За словами заступника голови фракції "Блоку Петра Порошенко" Олексія Гончаренка, ВРУ сьогодні може закріпити в Конституції курс на вступ в Євросоюз і НАТО.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд продовжив розгляд проекту змін в частині закріплення курсу України до НАТО і Євросоюзу. 

Зазначимо, президент Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку парламенту в частині закріплення політичного курсу. Нардепи відправили на розгляд до Конституційного суду цей законопроект ще 20 вересня.

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Новини України Андрій Парубій
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