Парубій доручив комітету розглянути зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

КСУ прийняв рішення щодо змін до Основного закону щодо курсу України

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій доручив парламентському комітету розглянути зміни в Конституцію по курсу в ЄС і НАТО. Про це він заявив наприкінці ранкового засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голова парламенту оголосив, що КСУ прийняв рішення щодо змін до Основного закону по курсу України в ЄС і НАТО.

"Колеги, я хочу вам наголосити, що Конституційний суд України розглянув законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на отримання повноправного членства України в ЄС та Організації Північноатлантичного договору", - повідомив спікер парламенту.

Він підкреслив, що КСУ визнав зміни в Основний закон законними.

"У своєму висновку КСУ визнав законопроект в цілому таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції. Я даю доручення комітету з питань правової політики, щоб в обідню перерву ви змогли розглянути... Я думаю, буде дуже символічним, щоб до п'ятої річниці початку Революції гідності ми зможемо проголосувати за перше читання змін до Конституції. Я прошу вас провести комітет... щоб прийняти рішення щодо змін в Конституцію, і ми будемо мати можливість сьогодні їх поставити на голосування", - сказав Парубій.

За словами заступника голови фракції "Блоку Петра Порошенко" Олексія Гончаренка, ВРУ сьогодні може закріпити в Конституції курс на вступ в Євросоюз і НАТО.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд продовжив розгляд проекту змін в частині закріплення курсу України до НАТО і Євросоюзу.

Зазначимо, президент Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку парламенту в частині закріплення політичного курсу. Нардепи відправили на розгляд до Конституційного суду цей законопроект ще 20 вересня.