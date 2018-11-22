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Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"

Новости » Политика    22.11.2018 - 11:40
Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Теперь законы будут направлены на подпись президенту

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 22 ноября подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей на "евробляхах". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последние этапы прохождения документа - закон возвращен с подписью главы Верховной рады Украины, закон направлен на подпись президенту.

Напомним, в среду ранее Парубий заявил, что два законопроекта о растаможке "евроблях" в тот же день будут направлены на подпись главе государства Петру Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в среду разблокировал подписание законов о растаможивании авто на еврономерах ( "евроблях"). Теперь их могут подписать спикер парламента и глава государства. "Мы отклонили постановления... это дает возможность немедленно отправить (законы, - ред.) на подпись президенту. Они сегодня же будут направлены президенту", - прокомментировал спикер ВР.

Отметим, 20 ноября в столице владельцы "евроблях" заблокировали движение общественного транспорта, из-за чего в Киеве был введено оперативное положение: общественный транспорт курсировал вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсировали автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

В начале ноября парламент принял новую модель налогообложения легковых автомобилей и усилил штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях".

Парубий рассказал, когда законы о "евробляхах" направят на подпись Порошенко Рада разблокировала подписание законов о растаможке "евроблях"
Новости Украины Андрей Парубийрастаможкаевробляхи
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