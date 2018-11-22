Парубій підписав закони про розмитнення "євроблях"

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тепер закони будуть направлені на підпис президенту

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 22 листопада підписав законопроекти №8487 та №8488 про розмитнення автомобілів на "євробляхах". Про це повідомляє РБК-Україна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Останні етапи проходження документа - закон повернутий з підписом голови Верховної ради України, закон спрямований на підпис президентові.

Нагадаємо, у середу раніше Парубій заявив, що два законопроекти про розмитнення "євроблях" у той же день будуть направлені на підпис главі держави Петру Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у середу розблокував підписання законів про розмитнення авто на єврономерах ("євроблях"). Тепер їх можуть підписати спікер парламенту і глава держави. "Ми відхилили постанови… це дає можливість негайно відправити (закони, - ред.) на підпис президенту. Вони сьогодні ж будуть направлені президенту", - прокоментував спікер ВР.

Зазначимо, 20 листопада в столиці власники "євроблях" заблокували рух громадського транспорту, через що в Києві було введено оперативний стан: громадський транспорт курсував поза графіком руху. Зокрема, з відхиленням від графіка курсували автобуси на маршрутах №№ 24, 62, 55.

На початку листопада парламент схвалив нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилив штрафи за порушення термінів розмитнення "євроблях".