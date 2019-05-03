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Парубий подписал закон для привлечения финансирования на разминирование Донбасса

Новости » Политика    03.05.2019 - 12:34
Парубий подписал закон для привлечения финансирования на разминирование Донбасса
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Закон поможет эффективнее проводить разминирование на Донбассе

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине" относительно совершенствования финансирования мер по разминированию Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу спикера в Twitter.

Так, в пятницу, 3 мая, Парубий подписал закон о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности на Донбассе.

По словам спикера парламента, данный закон поможет эффективнее вести разминирование в зоне операции Объединенных сил на Донбассе при содействии союзников из стран НАТО.

Парубий подписал закон для привлечения финансирования на разминирование Донбасса

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №10180 о внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мер по разминированию Донбасса. За проект закона после нескольких неудачных попыток проголосовали 234 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Украине грозило прекращения донорского финансирования противоминной деятельности на Донбассе из-за отсутствия нормы в соответствующем законе, о чем заявляло посольство Соединенных Штатов в Украине.

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