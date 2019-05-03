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Парубій підписав закон для залучення фінансування на розмінування Донбасу

Новини » Політика    03.05.2019 - 12:34
Парубій підписав закон для залучення фінансування на розмінування Донбасу
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Закон допоможе ефективніше проводити розмінування на Донбасі

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав закон про внесення змін в Закон України "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення фінансування заходів з розмінування Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку спікера в Twitter.

Так, у п'ятницю, 3 травня, Парубій підписав закон про внесення змін до закону "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності на Донбасі.

За словами спікера парламенту, даний закон допоможе ефективніше вести розміновування в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі за сприяння союзників з країн НАТО.

Парубій підписав закон для залучення фінансування на розмінування Донбасу

 Нагадаємо, раніше Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №10180 про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів для розмінування на Донбасі. За проект закону після кількох невдалих спроб проголосували 234 нардепа.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Україні загрожувало припинення донорського фінансування протимінної діяльності на Донбасі через відсутність норми у відповідному законі, про що заявляло посольство Сполучених Штатів в Україні.

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