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Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса

Новости » Политика    25.04.2019 - 11:44
Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Закон поддержали за основу и в целом

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №10180 о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" об усовершенствовании механизмов привлечения финансирования мероприятий для разминирования на Донбассе, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона после нескольких неудачных попыток проголосовали 234 нардепа.

Законом определяется, что для финансирования мероприятий противоминной деятельности могут привлекаться финансовые ресурсы доноров, включая международную техническую помощь, возвратную и безвозвратную финансовую помощь международных организаций, благотворительной помощи, а также другие виды помощи, не запрещенные законодательством Украины.

"Финансовые ресурсы, предоставляемые донорами непосредственно операторам противоминной деятельности с целью выполнения мероприятий в сфере противоминной деятельности на территории Украины, зачислению в государственный бюджет не подлежат и используются ими по направлениям, согласованным с уполномоченным оперативным органом противоминных операций (центром противоминных операций)", - определено в документе.

Напомним, в Украине 25 января вступил в силу закон о противоминной деятельности. Данный закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Украине грозило прекращение донорского финансирования противоминной деятельности из-за отсутствия нормы в соответствующем законе, о чем заявляло посольство США в Украине.

Добавим, за два года на Донбассе из-за подрыва на минах погибли 56 гражданских.

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