Украине пригрозили потерей средств на разминирование

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Верховную раду призвали разрешить прямое донорское финансирование

Украине грозит прекращение донорского финансирования противоминной деятельности из-за отсутствия нормы в соответствующем законе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

В посольстве подчеркнули, что мины остаются угрозой №1 для гражданского населения востока Украины.

"Верховная рада должна принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе, Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу", - отметили в посольстве.

Напомним, в январе в Украине вступил в силу закон о разминировании на Донбассе. Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.

Отметим, в начале апреля Европейский союз призвал все страны присоединиться к Международной конвенции по запрету противопехотных мин, а также запретить использование, хранение, производство и распространение этого оружия.