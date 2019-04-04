ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украине пригрозили потерей средств на разминирование

Новости » Общество    04.04.2019 - 12:16
Украине пригрозили потерей средств на разминирование
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Верховную раду призвали разрешить прямое донорское финансирование

Украине грозит прекращение донорского финансирования противоминной деятельности из-за отсутствия нормы в соответствующем законе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

В посольстве подчеркнули, что мины остаются угрозой №1 для гражданского населения востока Украины.

"Верховная рада должна принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе, Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу", - отметили в посольстве.

Украине пригрозили потерей средств на разминирование

 

Напомним, в январе в Украине вступил в силу закон о разминировании на Донбассе. Закон предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать, выполнять разминирование, допускать к этому определенные компании, а затем проверять качество работ.

Отметим, в начале апреля Европейский союз призвал все страны присоединиться к Международной конвенции по запрету противопехотных мин, а также запретить использование, хранение, производство и распространение этого оружия.

 

Пенс: закупка Турцией С-400 у России - огромная угроза для НАТО
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Соединенные Штаты Америкифинансыразминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь