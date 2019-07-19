Парубий подписал закон о принудительной химической кастрации для педофилов

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ теперь может подписать президент Зеленский

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в пятницу, 19 июля, подписал законопроект №6449 об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию. Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью председателя Верховной рады.

Теперь документ может подписать президент Владимир Зеленский.

Напомним, 11 июля Рада приняла в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию.

Так, согласно документу, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность. При этом принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

Как писало РБК-Украина, Рада также приняла за основу в первом чтении похожий по содержанию законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Однако там предлагается предусмотреть согласие осужденного на химическую кастрацию.

Подчеркнем, убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе большой резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов. Так, 22 июня утром документ собрал необходимое количество голосов поддержки и даже превысил отметку в 25 тысяч. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что основной версией убийства Даши Лукьяненко является убийство на сексуальной почве.