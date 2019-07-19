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Парубій підписав закон про примусову хімічну кастрацію для педофілів

Новини » Суспільство    19.07.2019 - 18:45
Парубій підписав закон про примусову хімічну кастрацію для педофілів
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ тепер може підписати президент Зеленський

Спікер Верховної ради Андрій Парубій у п'ятницю, 19 липня, підписав законопроект №6449 про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію. Про це свідчить інформація на сторінці закону на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - повернуто з підписом голови Верховної ради.

Парубій підписав закон про примусову хімічну кастрацію для педофілів

Тепер документ може підписати президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 липня Рада прийняла в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію.

Так, згідно з документом, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо і сексуальну активність. При цьому примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.

Як писало РБК-Україна, Рада також прийняла за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там пропонується передбачити згоду засудженого на хімічну кастрацію.

Підкреслимо, вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві великий резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів. Так, 22 червня вранці документ зібрав необхідну кількість голосів підтримки і навіть перевищив позначку у 25 тисяч. Глава Нацполіціі України Сергій Князєв заявив, що основною версією вбивства Даші Лук'яненко є вбивство на сексуальному ґрунті.

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