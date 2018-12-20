Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП в Русскую православную церковь

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Закон может быть передан на подпись главе государства

Спикер Верховной рады Украины подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью главы Верховной рады.

Добавим, после открытия вечернего пленарного заседания Парубий сообщил о подписании соответствующего законопроекта.

"Я немедленно отправил его президенту на подпись", - подчеркнул спикер ВР.

Напомним, ВР в ходе утреннего пленарного заседания приняла за основу и в целом законопроект №5309 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" о названии религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения ), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшее часть территории Украины", за закон проголосовали 240 нардепов.

Согласно документу, религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии должны будут отражать название того религиозного центра, частью которого они являются.

Как писало РБК-Украина ранее, епископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря призывал нардепов принять законопроект, который обяжет Украинскую православную церковь (УПЦ) МП изменить свое официальное название на Русскую православную церковь.

Добавим также, после голосования за законопроект №5309 в сессионном зале произошла массовая драка из-за Виктора Медведчука. Так, нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!". На него набросился депутат Юрий Береза ​​из НФ. В результате завязалась драка, в которой участвовали два десятка депутатов.