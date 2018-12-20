В Раде произошла массовая драка из-за Медведчука

Инцидент произошел сразу после голосования за переименование УПЦ (МП) в Русскую православную церковь в Украине
Народные депутаты устроили массовую драку в сессионном зале из-за Виктора Медведчука. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В частности, нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!". На него набросился депутат Юрий Береза из "Народного фронта". Завязалась драка, в которой участвовали два десятка депутатов.
Фото: драка в Раде (РБК-Украина, Владислав Красинский)
В результате баннер был возвращен на место. Нардепы от "Оппоблока" отступили.
Инцидент произошел сразу после голосования за переименование УПЦ (МП) в Русскую православную церковь в Украине.
Глава Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь подчеркнул, что в зале парламента нельзя драться.
"Коллеги, прекратите и остановитесь. Прошу остановить конфликт. В украинском парламенте нельзя драться. Конфликт остановлен. Утреннее заседание объявляю закрытым", - заявил глава ВР.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №5309, которым обязала Украинскую православную церковь (УПЦ) МП изменить свое официальное название на Русскую православную церковь.
Отметим, что ранее к принятию данного закона призывал епископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.
Добавим также, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что после создания новой Единой поместной православной церкви в Украине может начаться "кровавый" передел собственности.