В Раде произошла массовая драка из-за Медведчука

Фото: в Раде произошла драка (РБК-Украина, Владислав Красинский)

Инцидент произошел сразу после голосования за переименование УПЦ (МП) в Русскую православную церковь в Украине

Народные депутаты устроили массовую драку в сессионном зале из-за Виктора Медведчука. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!". На него набросился депутат Юрий Береза ​​из "Народного фронта". Завязалась драка, в которой участвовали два десятка депутатов.

Фото: драка в Раде (РБК-Украина, Владислав Красинский)

В результате баннер был возвращен на место. Нардепы от "Оппоблока" отступили.

Инцидент произошел сразу после голосования за переименование УПЦ (МП) в Русскую православную церковь в Украине.

Глава Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь подчеркнул, что в зале парламента нельзя драться.

"Коллеги, прекратите и остановитесь. Прошу остановить конфликт. В украинском парламенте нельзя драться. Конфликт остановлен. Утреннее заседание объявляю закрытым", - заявил глава ВР.

Фото: Нестор Шуфрич после драки (РБК-Украина, Владислав Красинский)

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №5309, которым обязала Украинскую православную церковь (УПЦ) МП изменить свое официальное название на Русскую православную церковь.

Отметим, что ранее к принятию данного закона призывал епископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Добавим также, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что после создания новой Единой поместной православной церкви в Украине может начаться "кровавый" передел собственности.