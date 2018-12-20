Парубій підписав закон про перейменування УПЦ МП у Російську православну церкву

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Закон може бути переданий на підпис главі держави

Спікер Верховної ради України підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом глави Верховної ради.

Додамо, після відкриття вечірнього пленарного засідання Парубій поінформував про підписання відповідного законопроекту.

"Я негайно відправив його президентові на підпис", - підкреслив спікер ВР.

Нагадаємо, ВР у ході ранкового пленарного засідання прийняла за основу і в цілому законопроект №5309 "Про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять у структуру (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України", за закон проголосували 240 нардепів.

Згідно з документом, релігійні організації з центрами в Росії у своїй повній офіційній назві повинні будуть відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є.

Як писало РБК-Україна раніше, єпископ УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря закликав нардепів прийняти законопроект, який зобов'яже Українську православну церкву (УПЦ) МП змінити свою офіційну назву на Російську православну церкву.

Додамо також, після голосування за законопроект №5309 у сесійній залі сталася масова бійка через Віктора Медведчука. Так, нардеп від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич зірвав з парламентської трибуни плакат "Агента Путіна Медведчука - під суд!". На нього накинувся депутат Юрій Береза ​​з НФ. У результаті зав'язалася бійка, в якій брали участь два десятка депутатів.