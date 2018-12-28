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Парубий подписал закон об ответственности за буллинг

Новости » Политика    28.12.2018 - 17:57
Парубий подписал закон об ответственности за буллинг
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Закон направлен на подпись главе государства

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 28 декабря подписал законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Парубий подписал закон об ответственности за буллинг

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью главы Верховной рады, направлен на подпись президенту.

Отметим, штраф за буллинг законодатели установили на уровне 850-1700 гривен или общественные работы 20-40 часов. Если травлей занимается группа лиц или же нарушение совершено повторно в течение года - штраф составит 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. При этом в случае, если нарушителями являются подростки в возрасте от 14 до 16 лет, законом определены такие же меры наказания, но их будут налагать на родителей или опекунов.

Также установлен штраф для руководителя учреждения образования, если он не сообщит Национальной полиции о фактах буллинга. Санкция предусматривает штраф 850-1700 гривен или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Напомним, 18 декабря Рада приняла во втором чтении законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него. Документ поддержали 228 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в первом чтении парламент принял закон в начале октября.

Добавим также, в материале РБК-Украина "Буллинг в законе: как депутаты предлагают бороться с детской агрессией" отмечалось, что в последнее время возросло количество жалоб детей на буллинг со стороны учителей.

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Новости Украины Андрей Парубийбуллинг
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