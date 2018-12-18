Рада одобрила закон об ответственности за буллинг

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Законопроект принят во втором чтении

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект поддержали 228 нардепов.

В пояснительной записке подчеркивается, что, согласно информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей.

Суть закона

Вводится определение термина "буллинг". Так, согласно проекту, буллинг - это деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Штрафы

Так, буллинг влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Если травля была совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения админвзыскания - это влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 таким минимумов или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Буллинг, совершенный малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влечет за собой наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

При этом неуведомление руководителем учебного заведения уполномоченных подразделений органов Национальной полиции о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Согласно закону, учебные заведения обязаны выкладывать в открытый доступ правила поведения и инструкции по противодействию издевательствам и подаче жалоб на случаи буллинга. При этом образовательный омбудсмен имеет право получать и проверять информацию, статистику по заявлениям о случаях буллинга и ответную реакцию со стороны учебных заведений.

Напомним, в начале октября нардепы поддержали за основу закон об ответственности за буллинг.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам науки и образования рекомендовал Верховной раде принять законопроект №8584 о противодействии буллингу. При этом закон рекомендовалось принять в целом с учетом предложений, поданных Министерством образования и науки.

В материале РБК-Украина "Буллинг в законе: как депутаты предлагают бороться с детской агрессией" подчеркивалось, что количество жалоб детей на буллинг со стороны учителей в последнее время растет.