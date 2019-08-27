Парубий подписал новый избирательный кодекс

Фото: Андрей Парубий (УНИАН)

Теперь документ может подписать Зеленский

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о новом избирательном кодексе. Об этом он написал в своем Twitter.

Теперь документ может подписать президент Украины Владимир Зеленский.

"Глава профильного комитета Верховной рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за избирательный кодекс!" - написал глава ВР 8 созыва.

Напомним, 12 июля Верховная рада Украины провалила постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Проект поддержали лишь 2 нардепа при 226 минимально необходимых.

Таким образом, Рада разблокировала подписание документа для спикера парламента Парубия и президента Украины Зеленского.

Так, ранее Парубий сообщил, что в Раду поступило постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента ВР.

Подчеркнем, 11 июля нардепы во втором чтении накануне внеочередных парламентских выборов после ряда провальных голосований приняли новый избирательный кодекс с открытыми списками. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%. В документе также предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.