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Парубій підписав новий виборчий кодекс

Новини » Вибори 2019    27.08.2019 - 15:35
Парубій підписав новий виборчий кодекс
Фото: Андрій Парубій (УНІАН)

Тепер документ може підписати Зеленський

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект про новий виборчий кодекс. Про це він написав у своєму Twitter.Парубій підписав новий виборчий кодекс

Тепер документ може підписати президент України Володимир Зеленський.

"Голова профільного комітету Верховної ради сьогодні підписав виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за виборчий кодекс!" - написав глава ВР 8 скликання.

Нагадаємо, 12 липня Верховна рада України провалила постанову про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Проект підтримали лише 2 нардепа при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, Рада розблокувала підписання документа для спікера парламенту Парубія і президента України Зеленського.

Так, раніше Парубій повідомив, що в Раду надійшла постанова про скасування прийнятого нового виборчого кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту ВР.

Підкреслимо, 11 липня нардепи в другому читанні напередодні позачергових парламентських виборів після ряду провальних голосувань прийняли новий виборчий кодекс з відкритими списками. У новому виборчому кодексі прохідний бар'єр становитиме 5%. У документі також передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.

Раді пропонують скасувати прийняття нового виборчого кодексу Новий Виборчий кодекс був прийнятий із порушенням регламенту, - Стефанчук
Новини України Порошенко Зеленський Андрій Парубійкодекс
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