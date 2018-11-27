Парубий передал президенту Европарламента обращение Рады об акте агрессии РФ

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Глава ВР отметил, что его визит в Брюссель начался со встречи с президентом ЕП

Глава Верховной рады Андрей Парубий передал президенту Европейского парламента Антонио Таяни обращение ВР к международным организациям по поводу атаки России на Военно-морские силы Украины в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера украинского парламента в Тwitter.

Глава ВР отметил, что его визит в Брюссель начался со встречи с президентом ЕП.

"Мой визит в Брюссель начался со встречи с президентом Европарламента Антонио Таяни, во время которой я передал обращение Верховной рады в связи с актом агрессии Российской Федерации против Украины, которое вчера принял парламент", - заявил Парубий.

Напомним, ВР вчера вечером поддержала за основу и в целом проект постановления №9341 об обращении парламента к международным организациям в связи с атакой РФ на Военно-морские силы Украины в Азовском море.

В частности, Рада обратилась к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ, национальным парламентам государств мира.

Рада призвала международное сообщество принять действенные меры для прекращения российской агрессии как на суше, так и на море в том числе, применение новых и усиление существующих санкций до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, нардепы просят международных партнеров о предоставлении дополнительной военной и другой помощи для предотвращения эскалации в регионе.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 ноября пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море. В результате атаки три корабля украинских ВМС захватил спецназ России. Кроме того, шесть украинских военнослужащих были ранены.

Подчеркнем, парламент в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании вечером одобрил введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.