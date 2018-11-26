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Рада просит международное сообщество ввести новые санкции из-за атаки России в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 22:29
Рада просит международное сообщество ввести новые санкции из-за атаки России в Азовском море
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Парламент просит международных партнеров о предоставлении дополнительной военной и другой помощи

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9341 по обращение парламента к международным организациям по поводу атаки России на Военно-морские силы Украины в Азовском море. В проекте нардепы просят о введении новых санкций против России, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, ВР обратилась к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ГУАМ, национальных парламентов государств мира.

"Мы требуем от РФ оказания неотложной медицинской помощи раненым украинским морякам, обеспечение их немедленного безопасного возвращения в Украину, а также возврата незаконно захваченного военного имущества. Мы призываем также международное сообщество принять действенные меры для прекращения российской агрессии как на суше, так и на море в том числе, применение новых и усиление существующих санкций до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнула председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко, представляя постановление.

Кроме того, парламент просит международных партнеров о предоставлении дополнительной военной и другой помощи для предотвращения эскалации в регионе.

"Мы приглашаем международные организации направить наблюдателей в регион Черного моря и Азовского морей и Керченского пролива и предлагаем морским государствам направить в регион военные корабли, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности со стороны России.

"Мы призываем международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула председатель комитета. Проект постановления №9341 поддержали 272 нардепа.

Рада просит международное сообщество ввести новые санкции из-за атаки России в Азовском море

25 ноября, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом. Кроме того, шесть украинских военнослужащих были ранены.

Верховная Рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

Перед голосованием президент Петр Порошенко отметил, что внес в Раду новый проект указа, и именно за него проголосуют нардепы.

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