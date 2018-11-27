Парубій передав президенту Європарламенту звернення Ради про акт агресії РФ

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Голова ВР зазначив, що його візит до Брюсселю розпочався із зустрічі з президентом ЄП

Голова Верховної Ради Андрій Парубій передав президенту Європейського парламенту Антоніо Таяні звернення ВР до міжнародних організацій з приводу атаки Росії на Воєнно-морські сили України в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера українського парламенту у Тwitter.

Голова ВР зазначив, що його візит до Брюсселю розпочався із зустрічі з президентом ЄП.

"Мій візит до Брюсселю розпочався із зустрічі з президентом Європарламенту Антоніо Таяні, під час якої я передав звернення Верховної ради у зв'язку з актом агресії Російської Федерації проти України, яке вчора ухвалив парламент", - заявив Парубій.

Нагадаємо, ВР вчора ввечері підтримала за основу та в цілому проект постанови №9341 про звернення парламенту до міжнародних організацій у зв'язку з атакою РФ на Військово-морські сили України в Азовському морі.

Зокрема, Рада звернулася до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, ПА ОБСЄ, ПА ГУАМ, національним парламентам держав світу.

Рада закликала міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для припинення російської агресії як на суші, так і на морі в тому числі, застосування нових і посилення існуючих санкцій до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, нардепи просять міжнародних партнерів про надання додаткової військової та іншої допомоги для запобігання ескалації в регіоні.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 листопада прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України в Азовському морі. У результаті атаки три корабля українських ВМС захопив спецназ Росії. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.

Підкреслимо, парламент у понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні ввечері схвалив введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.