Парубий озвучил дату голосования за новый избирательный кодекс

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы парламента, документ будет принят до внеочередных выборов в ВР

Избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 4 или 11 июля перед внеочередными выборами в парламент. Об этом в комментарии журналистам сказал глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По прогнозу спикера Рады, рассмотрение документа займет 2-3 пленарные недели.

"Я думаю это рассмотрение займет две или три недели. Заключительный день у нас будет 11 июля. Я думаю, что все должны собраться, ведь это будет заключительное заседание Верховной рады Украины. Если удастся быстрее на неделю, то 4 июля. Я вижу две рабочих даты для возможного голосования. Или 4 июля, или 11 июля", - заявил Парубий.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, перед внеочередными выборами в парламент перешла к рассмотрению нового избирательного кодекса во втором чтении. Ко второму чтению в документ было подано почти 4,5 тысячи правок.

Как писало РБК-Украина ранее, глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета правового комитета Рады Александр Черненко заявил, что рассмотрение всех поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам не удастся ускорить.

В то же время в комитете прогнозируют, что ВР хватит времени для принятия нового избирательного кодекса до парламентских выборов.

Отметим также, в среду глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада Украины сможет принять новый избирательный кодекс на этой летней сессии.