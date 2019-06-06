Парубій озвучив дату голосування за новий виборчий кодекс

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави парламенту, документ буде прийнято до позачергових виборів до ВР

Виборчий кодекс за відкритими списками може бути прийнятий 4 або 11 липня перед позачерговими виборами до парламенту. Про це в коментарі журналістам відповів голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За прогнозом спікера Ради, розгляд документу займе 2-3 пленарні тижні.

"Я думаю цей розгляд займе два або три тижні. Заключний день у нас буде 11 липня. Я думаю, що всі мають зібратися, адже це буде заключне засідання Верховної ради України. Якщо вдасться швидше на тиждень, то 4 липня. Я бачу дві робочих дати для можливого голосування. Або 4 липня, або 11 липня", - заявив Парубій.

Нагадаємо, Верховна рада України в четвер, 6 червня, перед позачерговими виборами до парламенту перейшла до розгляду нового виборчого кодексу в другому читанні. До другого читання у документ було подано майже 4,5 тисячі правок.

Як писало РБК-Україна раніше, глава підкомітету з питань виборів та референдумів комітету правового комітету Ради Олександр Черненко заявив, що розгляд усіх поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками не вдасться прискорити.

У той же час у комітеті прогнозують, що ВР вистачить часу для прийняття нового виборчого кодексу до парламентських виборів.

Відзначимо також, у середу глава парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада України зможе прийняти новий виборчий кодекс на цій літній сесії.