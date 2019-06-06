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Рада перешла к рассмотрению нового избирательного кодекса

Новости » Выборы 2019    06.06.2019 - 14:10
Рада перешла к рассмотрению нового избирательного кодекса
Фото: глава парламента Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В документе почти 4,5 тысячи правок ко второму чтению

Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, перед внеочередными выборами в парламент перешла к рассмотрению нового избирательного кодекса во втором чтении. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, глава парламента отметил, что ко второму чтению в документ было подано почти 4,5 тысячи правок.

"С 16:00 мы начнем рассмотрение правок", - добавил спикер Рады.

Напомним, ранее глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета правового комитета Рады Александр Черненко заявил, что рассмотрение всех поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам не удастся ускорить.

В то же время в комитете прогнозируют, что ВР хватит времени для принятия нового избирательного кодекса до парламентских выборов.

Нардеп объяснил, что кодекс не смогут рассматривать ни по специальной сокращенной процедуре, ни путем инициирования внеочередных заседаний.

Ранее анонсировалось, что парламент должен войти в рассмотрение избирательного кодекса в этот пленарный четверг, 6 июня.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада Украины сможет принять новый избирательный кодекс на этой летней сессии.

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Темы: Заседание Рады
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