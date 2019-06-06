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В Раде не нашли пути ускорить рассмотрение избирательного кодекса

Новости » Выборы 2019    06.06.2019 - 09:49
В Раде не нашли пути ускорить рассмотрение избирательного кодекса
Фото: Александр Черненко (facebook.com radaprogram)

Кодекс не смогут рассматривать ни по специальной сокращенной процедуре, ни путем инициирования внеочередных заседаний

Рассмотрение всех поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам не удастся ускорить. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

В то же время в комитете прогнозируют, что Верховной Раде хватит времени для принятия нового избирательного кодекса до парламентских выборов.

"Нет никаких упрощенных процедур. Процедура одна. Мы будем идти по каждой поправке", - заявил Черненко.

По его словам, кодекс не смогут рассматривать ни по специальной сокращенной процедуре, ни путем инициирования внеочередных заседаний.

"Я озвучивал вариант устройства внеочередных заседаний, но как идею. Я не могу инициировать этого. Есть процедура инициирования внеочередных заседаний. Там определенное количество депутатов должны обратиться и председатель Верховной Рады должен его созвать. Скажем так, это хорошая идея, но она малореалистична", - заявил Черненко

Напомним, парламент должен войти в рассмотрение избирательного кодекса в этот пленарный четверг 6 июня.

РБК-Украина писало, вчера председатель парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада Украины сможет принять новый избирательный кодекс на этой летней сессии.

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