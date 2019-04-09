Парубий объявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского"

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас в объединение входит лишь нардеп Виталий Куприй

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "За следующего президента Украины Зеленского В.А.", передает корреспондент РБК-Украина.

Глава ВР подчеркнул, что главой объединения является нардеп Виталий Куприй, однако других парламентариев, кроме него, в объединении пока нет.

"Сообщаю о создании в Верховной раде Украины 8-го созыва межфракционного депутатского объединения "За следующего президента Украины Зеленского В.А.". Руководителем этого объединения избран народный депутат Украины Куприй Виталий Николаевич. Но, к сожалению, никаких других депутатов нет в перечне. И я обращаюсь к Виталию Николаевичу донести, если есть еще депутаты, кроме Вас, список в аппарат, чтобы мы могли публично объявить, кто входит в межфракционное объединение, кроме господина Куприя", - отметил Парубий.

Как писало РБК-Украина ранее, Куприй в ходе согласительного совета Верховной рады в понедельник, 8 апреля, заявил о создании межфракционного объединения "За Зеленского". Так, в начале заседания совета он начал перебивать первого вице-спикера Ирину Геращенко, пытаясь зачитать объявление. Геращенко же отключила свой микрофон, чтобы Куприя было не слышно.

Напомним, как сообщалось, кандидат в президенты Владимир Зеленский твердо намерен участвовать в дебатах и не будет искать формальных поводов и отговорок, чтобы этого не делать.