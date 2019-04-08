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В Раде заявили о создании межфракционного объединения "За Зеленского"

Новости » Выборы 2019    08.04.2019 - 11:34
В Раде заявили о создании межфракционного объединения "За Зеленского"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом заявил нардеп Виталий Куприй в ходе заседания согласительного совета парламента

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение "За Зеленского". Об этом заявил народный депутат Виталий Куприй в ходе согласительного совета Верховной рады в понедельник, 8 апреля.

Следует отметить, что парламентарий в начале заседания совета начал перебивать первого вице-спикера Ирину Геращенко, пытаясь зачитать объявление. В виду этого Геращенко отключила свой микрофон, поэтому на трансляции слышны лишь обрывки фраз.

В частности, Куприй обвинил президента Петра Порошенко в намерении сфальсифицировать второй тур президентских выборов и заявил об угрозе "третьего майдана" в стране.

Видео с 11:06

Напомним, в команде Петра Порошенко не считают безнадежным отставание почти в два раза от кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре выборов. В частности, как сообщил источник, один из их аргументов сводится к тому, что выборы 21 апреля не будут продолжением первого тура. "По сути, это новые выборы, во втором туре будет совсем другая психология выбора", - считают штабисты Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, кандидат в президенты на выборах 2019 в Украине Владимир Зеленский рассказал о плане прекращения войны на Донбассе. По его мнению, минский переговорный процесс стоит продолжать, но данный формат следует реформировать.

Кроме того, Зеленский считает, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

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