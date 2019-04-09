У Зеленского заверили, что он твердо намерен участвовать в дебатах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Готовиться к дебатам Зеленский начал задолго до 31 марта

Кандидат в президенты Владимир Зеленский твердо намерен участвовать в дебатах и не будет искать формальных поводов и отговорок, чтобы этого не делать. Об этом пишет РБК-Украина в своем материале "Уйти в отрыв: как Владимир Зеленский готовится ко второму туру президентских выборов".

В штабе кандидата рассказали РБК-Украина, что изначально у Зеленского настраивались именно на 19 апреля. Готовиться к дебатам они начали задолго до 31 марта и сразу понимали, что к этому мероприятию им надо будет придумать какую-то нестандартную "фишку". Но обсуждения неделями не приводили к каким-то конкретным результатам. И только после первого тура, когда грядущие дебаты с Порошенко уже стали реальностью, а сторонники президента в СМИ и соцсетях начали массово требовать от Зеленского выйти на открытую дискуссию со своим конкурентом, решение наконец-то пришло.

"Мы обсуждали-обсуждали, а потом Зеленский взял и сам выдал готовую концепцию - с видео-приглашением, дебатами на стадионе и так далее", - рассказывает штабист.

По его словам, команда оппонента пыталась загнать их в свою повестку дня, но благодаря идее со стадионом удалось перехватить инициативу и вывести Порошенко за рамки его привычного поля. Последующие события, вроде неожиданного для многих согласия президента идти на стадион, обоюдной сдачи анализов и т.д., в команде Зеленского также оценивают позитивно, поскольку это укладывается в их планы.

Ранее сообщалось, что представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и команда Национальной общественной телерадиокомпании Украины во время переговоров не договорились о дебатах в студии в телецентре "Карандаш".

Ранее Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" и 14, и 19 апреля.